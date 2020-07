Europa League, venerdi alle 13 i sorteggi di quarti di finale e semifinali

Una volta conclusa la Serie A, la Roma dovrà necessariamente concentrarsi (ed evitare brutte figure) in Europa League. Il primo impegno per la squadra di Fonseca sarà il Siviglia, con le date inizialmente fissate per il 5 o il 6 agosto. Secondo quanto riportato dalla Uefa, poi, venerdì alle ore 13.00 si terranno i sorteggi di Europa League a Nyon, riguardanti i quarti di finale e delle semifinali. Le squadre potranno affrontarsi anche se provenienti dallo stesso paese. Le sedi per la fine del torneo saranno lo Stadion Köln (Colonia), la MSV Aren (Duisburg), l’Arena di Düsseldorf e l’Arena AufSchalke (a Gelsenkirchen).