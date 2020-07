Schick-Lipsia, la nuova offerta: pronto il prestito con obbligo di riscatto

Continuano le manovre di calciomercato sull’asse Germania-Italia per capire quale sarà il futuro di Patrick Schick. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com il Lipsia starebbe preparando una nuova offerta per convincere la Roma a cedere l’attaccante. La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, tra l’altro già anticipata da Nagelsmann qualche settimana fa durante una conferenza stampa pre gara. L’allenatore tedesco aveva infatti annunciato come il la società non avrebbe avuto probabilmente la forza economica per riscattare Schick, ma che avrebbe trovato una formula alternativa per cercare di trattenerlo per il futuro, considerata anche la cessione al Chelsea di Werner.