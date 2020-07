Riecco Fabbri contro il Parma: Roma sconfitta all’andata in Serie A. Con lui non vince dal 2018

Michael Fabbri tornerà ad arbitrare la Roma, nella sfida di domani sera all’Olimpico prevista alle 21.45. Già una volta era successo in stagione: sempre in campionato contro il Parma. Coincidenze? All’andata il fischietto della Sezione di Ravenna aveva arbitrato proprio la vittoria per 2-0 degli emiliani ai danni della squadra di Fonseca, impartita dalle reti di Sprocati e Cornelius. Due erano stati i gialli estratti in direzione dei giallorossi: contro Nicolò Zaniolo (che aveva protestato per la sanzione) e Justin Kluivert. Il bilancio di Fabbri con la Roma è tuttavia equilibrato: 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte (in Serie A). La Roma, quando il fischietto di Ravenna arbitra, non vince tuttavia dalla stagione 2017/2018: l’ultima contro il Verona, con la prima rete di Cengiz Under (arrivata fuori casa nel vittorioso 0-1, a 44 secondi dall’ingresso della squadra in campo). Con il Parma, invece, il bilancio di Fabbri è positivo: 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, guadagnate tutte in Serie A.

ROMA – PARMA Mercoledì 08/07 h. 21.45

FABBRI

LIBERTI – GORI

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DEL GIOVANE