Roma, affaticamento muscolare al polpaccio per Santon. Salterà il Parma

Dopo il forfait di Smalling arriva anche quello di Santon. Sarà una Roma in difficoltà difensiva quella che affronterà domani il Parma. Come riporta Il Tempo l’esterno difensivo giallorosso era questa mattina a Villa Stuart insieme all’inglese e ha riportato un affaticamento muscolare al polpaccio che dovrebbe tenerlo a riposo per circa 10 giorni. Sulla fascia destra saranno quindi straordinari per Davide Zappacosta che dovrebbe partire tra i titolari nello scacchiere tattico dell’allenatore giallorosso.