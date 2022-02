Fonseca: “La situazione è complicata a Kiev”. Salta la conferenza di Mourinho

La FIFA indignata dalla violenza della guerra. Mkhitaryan recupera per lo Spezia. Sold out il settore ospiti dell'Alberto Picco

Questa mattina il mondo si è svegliato con una preoccupazione in più. La guerra scoppiata tra Russia e Ucraina inevitabilmente ha toccato anche il calcio. Dopo i primi bombardamenti avvenuti nella notte, la federcalcio ha annunciato la sospensione del campionato. Nelle ore successive la Uaf , che con un comunicato ufficiale chiede a Uefa e Fifa di escludere i russi da ogni competizione. I primissimi effetti del terribile evento hanno portato anche alla decisione da parte dello Schalke 04 , club tedesco, di rimuovere il logo Gazprom dalle maglie della squadra. Al posto del nome dell'azienda energetica russa, sul petto dei calciatori ci sarà la scritta con il nome della società. Alcune tra le tante testimonianze dell'orrore che ancora alimenta la stampa e il web. Quelle più vicine al mondo Roma , provengono dall'ex tecnico giallorosso Paulo Fonseca , che insieme alla sua famiglia si trova bloccato nella città di Kiev . Dopo l'appello del tecnico, apparso sulla sua pagina Instagram , anche la moglie Katerina fa seguito alle sue parole tramite un post: "I bambini non meritano la guerra" . Anche Roberto De Zerbi , attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk , ex Sassuolo , si trova ancora nella regione sotto assedio e non sta vivendo un momento semplice: "Questa mattina mi hanno svegliato le esplosioni" racconta nelle primissime ore della giornata. Infine anche Gianni Infantino , presidente della Fifa , si è espresso sull'argomento e ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del Consiglio svoltosi oggi pomeriggio: "Siamo molto preoccupati dalla situazione, è un argomento di cui abbiamo discusso oggi. La FIFA condanna l’uso della forza e ogni tipo di violenza per risolvere i conflitti".

José Mourinho, sabato, prima della partita contro lo Spezia di domenica all'Alberto Picco, non terrà la solita conferenza stampa perché squalificato dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, per due giornate. Al suo posto in panchina ci sarà Salvatore Foti pronto a guidare i giallorossi nella partita di domenica pomeriggio diretta da Fabbri. Non ci sarà dunque lo Special One ma considerati i dati stupefacenti registrati ieri i tifosi giallorossi hanno fatto registrare il sold out del settore ospiti del Picco. Buone notizie da Trigoria: Henrikh Mkhitaryan torna in gruppo. L'armeno, che ieri era già disponibile per José, oggi è tornato ad allenarsi in vista della prossima partita. Anche i liguri hanno effettuato un allenamento tra torelli e situazioni tattiche. Al termine della seduta i giocatori si sono sfidati in una partitella a campo ridotto. Ebrima Colley ha svolto un lavoro personalizzato rispetto ai compagni. Spezini in campo ancora domani in mattinata.