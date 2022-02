Spezia, situazioni tattiche e partitella in allenamento. Colley lavora a parte

Liguri in campo ancora domani in mattinata

Si avvicina sempre di più la sfida tra Spezia e Roma, in programma alle 18 di domenica in un Picco invaso dai tifosi giallorossi. In mattinata i liguri hanno effettuato un allenamento tra torelli e situazioni tattiche. Al termine della seduta i giocatori si sono sfidati in una partitella a campo ridotto. Ebrima Colley ha svolto un lavoro personalizzato rispetto ai compagni. Spezini in campo ancora domani in mattinata.