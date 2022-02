Spezia-Roma, i tifosi giallorossi riempiono il Picco: sold out il settore ospiti

Saranno più di mille le persone presenti in Liguria a sostenere la squadra

Considerati i dati stupefacenti registrati ieri non era difficile da immaginare, ma ora c'è anche l'ufficialità. I tifosi giallorossi hanno fatto registrare il sold out del settore ospiti del Picco di La Spezia. Ennesima dimostrazione d'amore del popolo romanista che si è accaparrato dei post anche in altre zone dello stadio come la Curva Piscina. Saranno più di mille le persone presenti in Liguria a sostenere la squadra. I tifosi continuano a supportare la Roma nonostante i risultati tutt'altro che esaltanti maturati sul campo rendendo la loro presenza una delle poche costanti della stagione. In vista della sfida Mourinho - che non siederà in panchina per squalifica - ha recuperato anche molti degli assenti dalla partita contro il Verona. Gli ingredienti per fare bene e riprendere il cammino ci sono tutti.