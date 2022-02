Katerina Fonseca: “I bambini dell’Ucraina non meritavano la guerra”

La moglie dell'ex allenatore della Roma ha commentato su Instagram la situazione nel suo paese di nascita

Putin ha lanciato l'operazione militare in Ucraina nella notte. I bombardamenti hanno già causato 7 morti e diversi feriti. In queste ore tantissime persone stanno abbandonando Kiev e il campionato è stato sospeso. Katerina Fonseca, moglie dell'ex mister della Roma, ha commentato così sui social: "Il giorno più spaventoso. Dolore. Rabbia, rabbia, rabbia e dolore. Il mio figlio non meritava la guerra. I bambini dell'Ucraina non meritavano la guerra".