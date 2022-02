Fonseca è a Kiev e non può uscire dall’Ucraina

La guerra in Ucraina ha colpito anche l’ex allenatore della Roma, bloccato in questo momento nel paese

Le immagini drammatiche delle file in auto per lasciare Kiev hanno già fatto il giro del mondo. Chi è in difficoltà dopo il via ai bombardamenti di diverse città dell'Ucraina è Paulo Fonseca. L'ex tecnico giallorosso - ha appreso Forzaroma.info - si trova in questo momento nella capitale ucraina. Vorrebbe lasciare il Paese ma il caos delle ultime ore e l'attacco all'aeroporto di Kiev sta rendendo impossibile qualsiasi spostamento, compreso il suo. Il tecnico portoghese ha allenato diversi anni in Ucraina lo Shakhtar Donetsk, club di una delle due Repubbliche separatiste riconosciute da Putin come autonome. In Ucraina ha anche conosciuto la moglie Katerina che così ha commentato la situazione su Instagram: "Il giorno più spaventoso. Dolore. Rabbia, rabbia, rabbia e dolore. Mio figlio non meritava la guerra. I bambini dell'Ucraina non meritavano la guerra".