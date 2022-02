Roma, Mourinho non farà la conferenza stampa prima dello Spezia

L'allenatore della Roma, squalificato per due giornate, non parlerà prima della gara di domenica

José Mourinho, sabato, prima della partita contro lo Spezia di domenica all'Alberto Picco, non terrà la solita conferenza stampa perché squalificato dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, per due giornate. In seguito alle proteste nella partita contro l'Hellas Verona, infatti, lo Special One non potrà sedersi nella panchina dei giallorossi, motivo per cui non risponderà alle domande dei giornalisti prima della trasferta in Liguria della squadra.