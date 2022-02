Spezia-Roma, arbitra Fabbri. Al Var Di Paolo

Domenica alle 18 i giallorossi torneranno in campo contro i liguri

Domenica la Roma tornerà in campo alle 18 contro lo Spezia. L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri e degli assistenti che dirigeranno le gare valide per l’ottava giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Spezia-Roma sarà arbitrata da Fabbri, Mondin-Scatragli gli assistenti, Paterna il quarto uomo. Di Paolo al VAR, De Meo AVAR. Per Fabbri sarà l'undicesima volta in carriera con i giallorossi, l'ultima partita è stata Empoli-Roma 2-4.