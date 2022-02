Guerra Ucraina, il messaggio di Zaniolo su Instagram

Anche il centrocampista della Roma sui social prega per le persone coinvolte nel conflitto

L'attacco, nella notte italiana, da parte della Russia all'Ucraina non ha lasciato indifferente neanche Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, infatti, ha voluto dimostrare la sua vicinanza al popolo colpito e su Instagram ha postato, tra le sue storie, un'immagine ripresa da Sky, delle città con una lunga coda di macchine accompagnate da due mani giunte in segno di preghiera. Un gesto di solidarietà e di supporto che arriva anche dal numero 22, recuperato da José Mourinho in vista della partita contro lo Spezia di domenica, in cui potrà tornare utile ai giallorossi dopo il turno di squalifica e l'indisponibilità della partita contro l'Hellas Verona.