Ucraina, sospeso il campionato di calcio

La Premier League ucraina sarebbe ricominciata proprio domani

Dopo i primi bombardamenti avvenuti in Ucraina nella notte, la federcalcio ha annunciato la sospensione del campionato di calcio. Molte persone in questo momento stanno cercando di scappare da Kiev e ci sono già stati diversi morti e feriti. Ecco il comunicato ufficiale: "A causa dell'imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato ucraino è stato sospeso". La Premier League ucraina sarebbe ricominciata domani, 25 febbraio, con l'anticipo della prima giornata tra Minaj e Zorya.