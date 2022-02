Guerra Ucraina, l’appello della federazione a Uefa e Fifa: “Escludete la Russia”

In attesa della decisione sulla finale di Champions, in programma a San Pietroburgo, la Uaf chiede la non ammissione per i club e per la Nazionale da tutte le competizioni calcistiche

Redazione

Mentre le immagini, e le notizie, dall'Ucraina continuano ad arrivare come uno schiaffo a tutti, anche il mondo del calcio tra tweet, storie e racconti si schiera al fianco del popolo che, nella notte, è stato colpito dalla Russia dopo settimane di minacce. Lo fanno anche dalla federazione calcistica, la Uaf, che con un comunicato ufficiale chiede a Uefa e Fifa di escludere i russi da ogni competizione.

"Data l'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina, il Comitato Esecutivo dell'UAF ha deciso di inviare alla FIFA e alla UEFA opportuni appelli che vietino la partecipazione di squadre nazionali e club della Russia a partecipare a qualsiasi competizione internazionale sotto l'egida della FIFA e della UEFA", si legge nella nota, che non dimentica, però, neanche la finale di Champions League del 28 maggio, in programma a San Pietroburgo, su cui domani deciderà l'organo massimo del calcio europeo guidato da Aleksander Ceferin, la finale di Supercoppa del 2023.