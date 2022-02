Roma: Mkhitaryan torna in gruppo, le ultime dall’allenamento a Trigoria

José Mourinho ritrova anche l'armeno in vista della trasferta contro lo Spezia di domenica

Henrikh Mkhitaryan torna in gruppo. L'armeno, che ieri era già disponibile per José Mourinho, oggi è tornato ad allenarsi a Trigoria per la prossima partita della Roma in trasferta contro lo Spezia, in programma domenica alle 18 allo stadio Alberto Picco. Dopo Nicolò Zaniolo, Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini ed Eldor Shomurodov, il portoghese recupera uno dei giocatori più importanti per i giallorossi nella stessa partita in cui lui non potrà scendere in panchina accanto alla squadra.