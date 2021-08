Esuberi d’oro e toto-centrocampista: ecco le fatiche di Pinto. Idea Anguissa

La Roma a caccia dell'alternativa a Xhaka: ci sono Delaney e Anguissa. Vina presto ufficiale. Oggi Shomurodov, Veretout e Cristante in gruppo

La Roma continua ad allenarsi in Portogallo: stasera penultima seduta all'Estadio Municipal da Bela Vista, domani la partenza per Siviglia dove sabato affronterà il Betis. Veretout e Cristante hanno lavorato finalmente in gruppo mentre Shomurodov inizialmente ha lavorato a parte . Mourinho ha ha continuano a spingere sì sull'intensità, ma anche sulla qualità, chiesta a gran voce ai suoi giocatori. Intanto lo Special One spera di avere al più presto un rinforzo a centrocampo. Il tecnico della Roma avrebbe avuto un colloquio telefonico con il danese Delaney del Borussia Dortmund , ma al momento il calciatore non convince. A distanza di diversi mesi dall'ultima volta, è tornato in orbita giallorossa anche Andre Franck Zambo Anguissa .

Pinto non ha ancora formulato offerte ufficiali, ma il Fulham chiede almeno 20 milioni e in ogni caso vorrebbe rinnovargli il contratto nonostante la retrocessione in B. Diverse caratteristiche ha invece Mikkel Damsgaard, che Massimo Ferrero sarebbe molto felice di vedere in giallorosso. Ma da Trigoria la richiesta sarebbe pervenuta per un difensore, Omar Colley. A Milano intanto sono alle prese con il probabile addio pesantissimo di Lukaku. L'erede designato è Duvan Zapata dell'Atalanta, ma il piano B al colombiano sarebbe un ritorno di fiamma per Edin Dzeko. Il bosniaco non vorrebbe andare via dalla Roma, che però prenderebbe in considerazione offerte.