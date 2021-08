Ferrero propone Damsgaard, la Roma ci prova per Colley: servono circa 10 milioni

Il patron della Sampdoria ha proposto pubblicamente il talento danese, ma i giallorossi si sono fatti avanti per il centrale gambiano

I possibili affari tra Sampdoria e Roma raddoppiano. In queste ore Massimo Ferrero ha sostanzialmente offerto pubblicamente Damsgaard ai giallorossi, che però difficilmente accoglieranno la proposta (costa almeno 25 milioni) e intanto guardano ai doriani anche per un altro giocatore. Come riporta 'Tuttosport', Pinto sembra pronto a bussare alla porta blucerchiata anche per Omar Colley. Si tratterebbe di una pista un po’ più concreta rispetto a quella di Damsgaard: la scorsa estate saltò in extremis il suo passaggio al Fulham, nelle ultime ore per lui si è fatta avanti proprio la Roma. Come sempre per chiudere l’affare sarà una questione di cifre: Colley, centrale gambiano del '92, viene valutato intorno agli 8-10 milioni.