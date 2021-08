Vina-Roma, annuncio in arrivo. E la fidanzata lo raggiunge: “Addio Brasile”

Il terzino, che sostituirà Spinazzola infortunato e si dividerà il ruolo con Calafiori, in questi giorni si è allenato a Trigoria

Matias Vina dovrebbe presto diventare ufficialmente un giocatore della Roma. L'attesa è stata lunga e sono passati anche i dieci giorni di quarantena a cui è stato costretto visto l'arrivo dal Brasile in Italia. Come scrivono in Uruguay, nelle scorse ore sarebbero stati sistemati tutti i dettagli sul pagamento del giocatore e le diverse percentuali spettanti al Palmeiras e al Nacional de Montevideo. Il terzino, che sarà il sostituto di Spinazzola, si è allenato a Trigoria in questi giorni dando anche buone risposte dal punto di vista fisico e ora aspetta il rientro della Roma dal Portogallo per conoscere Mourinho e il resto del gruppo. Ora è atteso l'annuncio ufficiale della Roma. Vina è arrivato per circa 11 milioni di euro più bonus. A confermare l'annuncio imminente anche la fidanzata di Vina, Florencia Velasco, che sui social ha pubblicato le istantanee della sua partenza verso l'Italia e l'addio al Brasile: "Addio casina. Grazie di tutti i momenti vissuti, sono stati pochi ma intensi".