L’Inter saluta Lukaku: Zapata l’erede, Dzeko l’alternativa

Calciomercato as roma: tutte le notizie

I nerazzurri pensano anche al bosniaco se non dovesse arrivare il bomber dell'Atalanta: Edin vorrebbe restare, ma per la Roma non è incedibile

Redazione

Torna anche Edin Dzeko nel toto-successore di Romelu Lukaku. Il belga andrà al Chelsea, ha accettato l’offerta dei Blues e l’Inter non ha più alternativa: vendere il centravanti è inevitabile, una necessità. Decisivo per il centravanti il contratto da 15 milioni di euro più 3 di bonus messo sul piatto dai londinesi. Il Chelsea è già arrivato a 120 più bonus, l’operazione è destinata ad andare in porto.

La cifra consentirà al club di assicurarsi due punte: l'erede di Lukaku, ma anche un’alternativa. La prima scelta è Duvan Zapata dell’Atalanta. Discorsi già avviati, ma come riporta 'La Repubblica' il piano B al colombiano (con Vlahovic preferito ma difficilmente raggiungibile) è Edin Dzeko, che vorrebbe restare alla Roma, affascinato da Mourinho, ma che il club non considera incedibile (anzi), visto lo stipendio da 7,5 milioni netti per un’altra stagione. Con i soldi di Lukaku, l’Inter andrà alla ricerca anche di una riserva.