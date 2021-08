Ritiro Roma: Veretout, Shomurodov e Cristante in gruppo. Mou urla: “Qualità”

I giallorossi si allenano per la penultima volta a Parchal. Domani nel pomeriggio la partenza per Siviglia

Redazione

La Roma si è ritrovata questo pomeriggio all'Estadio Municipal da Bela Vista per il penultimo allenamento in Portogallo. Domani, dopo la seduta mattutina, la squadra partirà in pullman per Siviglia, dove sabato ci sarà l'ultima amichevole prima del ritorno in Italia. Jose Mourinho continua a preparare i suoi per la stagione in attesa di notizie dal mercato. Le buone notizie arrivano dal centrocampo: Veretout e Cristante lavorano finalmente in gruppo, mentre Shomurodov inizialmente ha lavorato a parte.

LIVE

Ore 19.10 - In una delle sfide tra le mini squadre Dzeko chiede un rigore per un fallo. Sacramento però non ne vuole sapere. Edin non lo vuole accettare: "Ma ti rendi conto?".

Ore 18.50 - Si passa alle partitelle a campo ridotto. Mourinho divide il gruppo in tre: due squadre si sfidano, chi vince resta in campo mentre l'altro gruppo si allena a parte con il preparatore Rapetti. Sacramento fa da arbitro speciale alle sfide.

Ore 18.40 - Mourinho urla per incitare i giocatori: "È importante il primo tocco di palla". Poi un consiglio a Ibanez: "Gioca più semplice".

Ore 18.20 - Si passa al lavoro di circolazione di palle fatto ad alta intensità. Mourinho spiega l'esercizio e divide il gruppo in quattro parti. Anche Shomurodov si unisce ai compagni

Ore 18.00 - Squadra in campo per il riscaldamento. Presenti in gruppo Cristante e Veretout. Shomurodov inizialmente ancora a parte. Un gruppo di giocatori impiegati col Belenenses è rimasto in palestra per il lavoro di scarico.