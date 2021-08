Nzonzi può andare in Qatar: Laurent Blanc lo vuole nell’Al-Rayyan

Il tecnico avrebbe contattato lui e il connazionale Clement Grenier

Il futuro di Steven Nzonzi può essere in Qatar. Il centrocampista francese si allena con gli esuberi a Trigoria e proprio dalla sua Francia potrebbe arrivare un aiuto: Laurent Blanc, allenatore dell'Al-Rayyan, lo vorrebbe portare con sé nella Qatar Stars League, il campionato locale. Oltre a lui - riportano in Francia - nel mirino un altro connazionale ex Roma, Clement Grenier. Il regista ha lasciato il Rennes dopo il prestito e per lui sembravano essersi aperte le porte del Benfica, ma i problemi sull'ingaggio hanno frenato la trattativa. Ora l'ipotesi Qatar, con Nzonzi che sicuramente non avrebbe difficoltà nell'accettare il contratto milionario. Tiago Pinto spera: il francese è uno degli esuberi che stanno bloccando il mercato in entrata.