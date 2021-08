Calciomercato Roma, il Fulham fissa il prezzo di Anguissa: 20 milioni

I giallorossi stanno cercando un regista dopo il fallimento della trattativa per Xhaka

C'è anche André-Frank Anguissa sul taccuino di Tiago Pinto tra i possibili rinforzi a centrocampo. Il camerunese del Fulham ha diverse richieste e potrebbe lasciare il club londinese quest'estate. Come riporta calciomercato.it, gli inglesi non lasceranno partire il giocatore per meno di 20 milioni. La volontà del Fulham è rinnovare il contratto di Anguissa per blindarlo e farne un uomo cardine nella risalita verso la Premier League. La Roma non si è ancora fatta avanti con un'offerta ufficiale, ma tiene d'occhio la situazione. Naufragato Xhaka, il rinforzo per Mourinho può arrivare ancora da Londra.