Roma Femminile, il calendario: esordio con l’Empoli, derby all’ultima giornata

Per il neo tecnico Alessandro Spugna sarà un ritorno al passato. Alla quinta la Juve in casa

Si svela il calendario della Serie A femminile per la prossima stagione. La nuova Roma di Alessandro Spugna farà il suo esordio nel weekend del 29 giugno fuori casa contro l'Empoli: per il tecnico sarà un ritorno al passato visto che arriva proprio dal club toscano. La seconda giornata - e prima al Tre Fontane - sarà col Napoli il weekend del 5 settembre. Big match con la Juve alla quinta, in casa, il 5 ottobre, mentre il derby sarà all'ultima giornata (all'andata in casa, il 12 dicembre).