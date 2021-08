Calciomercato Roma, per il centrocampo spunta Zambo Anguissa: costa 25 milioni

Tra i nomi papabili a centrocampo per i giallorossi c'è anche il camerunense del Fulham che costa 25 milioni, ma Pinto prima deve vendere

C'è anche Zambo Anguissa tra i nomi papabili per il centrocampo della Roma. Sfumato Xhaka, i giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo importante in mediana, al momento il reparto forse più sguarnito viste anche le condizioni precarie di Villar e Veretout che ancora non è tornato a pieno regime dopo l'infortunio. Come riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', tra i calciatori osservati da Pinto c'è appunto Andre Franck Zambo Anguissa, calciatore del Fulham retrocesso in Championship che però difficilmente giocherà in serie B. Ha un contratto in scadenza nel 2023 e ha 25 anni, con un costo importante di 25 milioni. L'età e la qualità del nazionale camerunense, che associa anche una grande forza fisica, potrebbe però indurre i giallorossi a fare uno sforzo. E con le formule di pagamento che potrebbero magari agevolare la trattativa. Al momento, però, l'imperativo categorico per la Roma è solo uno: prima si vende, poi si compra.