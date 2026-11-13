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Mile vuole essere titolare a Parma. Lookman vuole lasciare Madrid

Svilar e Dybala corrono. Finalmente. I due, dopo un lungo, infinito periodo di stop, hanno lavorato parzialmente in gruppo, confermando i progressi degli ultimi giorni. Il rientro sembra ormai una formalità e Gasp spera di poterli schierare dall'inizio a Parma. Anche Mancini si è allenato regolarmente. Questo per quanto riguarda il campo, ma ci sono novità anche sul fronte mercato. Per Endrick si è aggiunta un'altra pretendente: anche l'Inter ha messo gli occhi su di lui. Per Gittens, invece, c'è stata una frenata: il giocatore non sembrerebbe essere nei piani di D'Amico. E poi c'è Lookman: il nigeriano vuole lasciare Madrid. La Roma è alla finestra. In uscita, il Bologna vuole interrompere il prestito di Dovbyk. E sull'ucraino si è manifestato un timido interesse del Milan.

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