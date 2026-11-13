La Roma è alla ricerca di un esterno offensivo di gamba. Questo non è mai stato un segreto anche se D'Amico attende ancora il via libero dei Friedkin. Oltre ad Endrick da monitorare è anche il futuro di Ademola Lookman. Il nigeriano sotto la guida di Gasperini ha raggiunto il top prima della querelle legata alla volontà di lasciare Bergamo da parte dell'attaccante. All'Atletico Madrid, però, Lookman non sta trovando le stesse gioie: in questo avvio di stagione ha giocato 735 minuti corredati da 2 gol e un assist. Secondo La Gazzetta dello Sport, il classe 97′ non è soddisfatto della sua esperienza con i Colchoneros, motivo per cui, il suo procuratore ha fatto sapere che vorrebbe lasciare la squadra allenata da Simeone. Una situazione che la Roma segue con attenzione, malgrado rimanga un’operazione difficile da perfezionare a gennaio.