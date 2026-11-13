Non c'è pace per Artem Dovbyk. L'avventura al Bologna - ad oggi - è un flop e il club rossoblu vorrebbe interrompere il prestito a gennaio. La decisione finale, però, spetta alla Roma e nei prossimi giorni è in programma un incontro. Gli agenti del giocatori nel frattempo si sono messi al lavoro per trovare una soluzione. Secondo quanto riportato a MilanNews24 l'ex Girona è stato offerto al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un centravanti che possa fare da vince a Goncalo Ramos. Al momento, però, non risultano trattative avviate.