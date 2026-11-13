Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra i giallorossi e il club rossoblu
D'Amico e l'assist a Gasp: per sognare in grande serve un colpo a gennaio
Non c'è pace per Artem Dovbyk. L'avventura al Bologna - ad oggi - è un flop e il club rossoblu vorrebbe interrompere il prestito a gennaio. La decisione finale, però, spetta alla Roma e nei prossimi giorni è in programma un incontro. Gli agenti del giocatori nel frattempo si sono messi al lavoro per trovare una soluzione. Secondo quanto riportato a MilanNews24 l'ex Girona è stato offerto al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un centravanti che possa fare da vince a Goncalo Ramos. Al momento, però, non risultano trattative avviate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Totti si racconta: “Pagherei oro per tornare al '95. La Roma mi è rimasta dentro”
News AS Roma
Malen torna e si riprende subito l'Olanda: Xavi lo lancia titolare contro la Grecia
News AS Roma
Julio Sergio: “Svilar è fortissimo e può ancora crescere. La parata su Mauri il ricordo più bello”
News AS Roma
Perotti, parole al miele per De Rossi: "Mi ha insegnato tanto, è una persona straordinaria"
News AS Roma
Isaksen e la rivalità Roma-Lazio: "C'è rispetto, i romanisti mi chiedono anche l'autografo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti