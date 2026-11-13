A inizio settimana dall'Inghilterra è arrivata l'indiscrezione di un Chelsea pronto ad aprire le porte alle possibilità di un prestito di Gittens. Oggi, sempre secondo Football Insider, ci sarebbe stata però una frenata da parte dei Blues sulla questione. Il motivo è semplice: Xabi Alonso vorrebbe capire le reali potenzialità del giocatore. Quindi in questo mese e mezzo, fino all'apertura della finestra invernale di mercato, verranno fatte delle valutazioni sull'attaccante dentro il club londinese. La Roma stessa ha delle perplessità visto l'impiego praticamente nullo di Gittens quest'anno.