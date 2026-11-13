Perotti è rimasto legato alla Roma. L'argentino, ritiratosi da diversi anni, ha scritto capitoli bellissimi con la maglia giallorossa: dal gol contro il Genoa alle prodezze in Champions. Ma c'è un giocatore, o meglio dire, un amico, che non ha mai dimenticato: Daniele De Rossi. E in un'intervento a Sportitalia, ha voluto dedicare parole al miele per lui e per il suo momento con il Genoa: "Sono felicissimo per lui, si merita questo momento. È stato un compagno di squadra straordinario e per noi più giovani è stato un punto di riferimento. Ci ha colpito per quello che faceva in campo e ci ha insegnato tanto. Sono davvero contento per Daniele, per la squadra e per tutto il Genoa, che è tornato a vincere. Mi auguro che possa continuare così, perché merita tutto questo”.