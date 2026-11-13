La Roma questa mattina è tornata ad allenarsi in vista della trasferta di Parma. Parzialmente in gruppo Mancini, Dybala e Svilar mentre Gollini ha svolto una sessione di allenamento personalizzato. Out Rensch che tornerà a Parigi e Pellegrini che si rivedrà solamente nel 2027. Gasperini ha concesso tre giorni di riposo, la ripresa è fissata a martedì pomeriggio. Torneranno i primi nazionali mentre gli ultimi saranno gli argentini (Balerdi, Soulé e Castro) che torneranno nella Capitale il 18 a poche ore dalla partita contro il Parma in programma il 21 alle ore 18.