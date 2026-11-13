La Roma è già attiva sul mercato di gennaio. Gasperini ha chiesto almeno un attaccante e il nome in cima alla lista è quello di Endrick che ha dichiarato di voler giocare di più. Al Real Madrid sta trovando poco spazio, ma la concorrenza non manca. Alla corsa per il brasiliano oltre al Milan si aggiunge l'Inter. Ad affermarlo è il giornalista di SportMediaset Riccardo Trevisani: "Endrick non è una passione solo romana: piace anche sotto il Duomo, interessa a Milano e in particolare all’Inter. Non sarà facile levarlo al Real Madrid né portarlo in giallorosso. Tenete presente che Thuram salta 2 mesi ogni stagione, Bonny è infortunato ed è sotto il livello dei primi tre. Se i nerazzurri possono implementare, implementano".