Malen torna e si riprende subito il posto al centro dell'attacco. Donyell è atteso questa sera nella delicata sfida tra Olanda e Grecia, un appuntamento fondamentale per la corsa ai quarti di Nations League. Dopo aver dovuto rinunciare al bomber giallorosso per infortunio durante la scorsa sosta, il ct Xavi non ha perso tempo: lo ha convocato e gli ha subito restituito una maglia da titolare. Sarà dunque Malen a guidare l'attacco olandese nella sfida di questa sera. Partirà invece dalla panchina l'altro giallorosso Koulierakis, che potrebbe trovare spazio a gara in corso. E chissà che non ci sia anche l'occasione di incrociare proprio il suo “amico” Malen.