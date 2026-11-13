"Il terzo miglior portiere del mondo", diventato grande a suon di lavoro e prestazioni top. Julio Sergio è un nome che non sarà mai dimenticato dai tifosi della Roma: dalle lacrime di Brescia alla parata su Mauri, il brasiliano è stato un perno fisso di una Roma capace di sfiorare lo Scudetto nel 2010. Oggi è intervenuto a Radio Bruno 101.5, ospite di “Bar Forza Lupi”, dove ha ripercorso la sua esperienza in giallorosso. E non solo. Ecco le sue parole.

Che cosa ha rappresentato per te indossare la maglia della Roma? “Non sono mai stato un fenomeno, quindi ogni volta che scendevo in campo lo vivevo come una passione e un'opportunità. Giocare con la maglia della Roma, vivere in una città bellissima e lavorare nel calcio era un piacere. Il contratto è finito, ma non il legame: mi fa molto piacere sapere che i tifosi si ricordano di me con affetto, forse soprattutto per la persona che sono stato”.

Nei primi anni sei stato a lungo il terzo portiere. Come hai vissuto quel periodo? “Non rompevo mai le scatole a nessuno. Facevo il mio lavoro e mi allenavo sempre come se dovessi giocare la domenica. Avevo un bellissimo rapporto con Spalletti. Non è stato facile, ma è stata un'esperienza importante anche dal punto di vista umano: ho imparato che le cose non arrivano sempre quando le vuoi, ma quando devono arrivare. E alla fine è andata benissimo”.

I due anni da protagonista hanno ripagato le difficoltà iniziali? “Sicuramente. Sono stati due anni che hanno dato ancora più valore alla mia carriera. Giocare la Champions League con la maglia della Roma e vivere la stagione 2009-2010, quando siamo arrivati a un passo dallo Scudetto, sono emozioni che non capitano a tutti. Quelle 60-65 partite hanno ripagato tutto il percorso fatto fin da quando ero bambino”.

Qual è il ricordo più bello della tua esperienza in giallorosso? “Il primo derby, la parata a Mauri. Non c'era ancora grande fiducia nei miei confronti: non ero il classico portiere alto e strutturato, ma avevo altre caratteristiche. Quella partita ha cambiato tante cose e mi ha dato tranquillità. Ricordo anche una grande parata contro il Basilea, nella quale ho potuto dimostrare le mie qualità atletiche e tecniche”.

Restano impresse anche le immagini delle tue lacrime a Brescia, quando giocasti nonostante un dolore fortissimo. “Venivamo da una partita di Champions League a Monaco. Dopo tre anni passati spesso in tribuna, volevo soltanto rimanere in campo e aiutare la squadra. Non potevo immaginare che quelle immagini avrebbero avuto un significato così forte. Sono rimasto fermo 60 giorni, mi ero rotto il piede e lesionato i legamenti della caviglia, ma lo rifarei mille volte”.

La Roma sta attraversando un momento particolare tra gli infortuni di Svilar e Gollini. Come giudichi la situazione dei portieri? “Il portiere è un ruolo che vive di fiducia: quando sbaglia, tutti se ne accorgono. Svilar ha conquistato quella dei tifosi ed è un grandissimo portiere. Gli altri, però, aspettano un'opportunità e hanno dimostrato di essere all'altezza quando la squadra ne ha avuto bisogno”.

Da portiere a portiere: quali sono i punti di forza di Svilar? “Fisicamente ha tutto: è molto veloce e ha una grande struttura. Ma soprattutto ha una testa forte, che gli ha permesso di superare anche le difficoltà iniziali. A Roma la pressione è particolare e ogni errore fa molto rumore. Lui ha mantenuto un livello altissimo di rendimento e secondo me ha ancora margini di crescita”.

Che idea ti sei fatto della Roma di Gasperini? Dove può arrivare? “In campionato sta facendo quello che deve fare. In Champions League, invece, ha commesso qualche errore di troppo, perché a quel livello non puoi permettertelo. Può sicuramente arrivare in zona Champions e, se manterrà questo rendimento, giocarsi il campionato fino alla fine. Servirà una rosa importante, perché le partite sono tante. Il gioco di Gasperini è divertente: la squadra soffre poco e riesce a segnare anche due, tre o quattro gol”.

De Rossi, Aquilani e Totti: ti aspettavi percorsi diversi per i tuoi ex compagni? “Per Daniele sì. Aveva già in campo quella personalità e quella postura da allenatore. Con Alberto non ho più avuto molti contatti dopo la sua esperienza alla Roma. Francesco, invece, è difficile da paragonare a chiunque. Non so come sia finito il suo rapporto con la società, ma lui sarà sempre legato a Roma. Mi auguro che un giorno ci possa essere la volontà di entrambe le parti di ritrovarsi e che Totti possa fare ancora qualcosa per il club, ottenendo anche le sue soddisfazioni personali”.

Hai visto la recente pubblicità che ha riunito Totti e Spalletti? “Nel calcio ci sono persone che devono prendere decisioni e altre che le subiscono. Per quello che era Francesco, forse qualcosa di diverso si sarebbe potuto fare. Ma il tempo passa e le persone cambiano. Mi auguro che tutto possa sistemarsi: Spalletti, al di là del personaggio, è una brava persona e con me si è comportato benissimo. Credo che certe incomprensioni si possano superare”.

Oggi lavori ancora nel mondo del calcio? “Adesso faccio il procuratore. In passato ho allenato, ma dopo quello che è successo a mio figlio Enzo ho dovuto fermarmi per stargli vicino. Sto anche cercando di creare un centro di accoglienza per i genitori dei bambini che affrontano una malattia, per aiutarli a entrare in contatto tra loro e con i medici. Vorrei essere un punto di riferimento per chi vive situazioni simili. Mi piacerebbe inoltre tornare a essere più presente in Italia e, tra qualche anno, trasferirmi nuovamente a Roma”.

Ti piacerebbe tornare presto nella Capitale? “Sicuramente. Non so se sarà adesso o a gennaio, ma tra aprile e maggio conto di trascorrere almeno 15-20 giorni in Italia. Se qualcuno mi offre una pizza, vengo a mangiare con voi molto volentieri!”.