Totti, quando parla di Roma e della Roma, torna ancora un po' bambino. Come quel ragazzo che nel 1993 entrava in campo per la prima volta con gli occhi pieni di sogni. Sono passati più di trent'anni, ma l'amore è rimasto lo stesso. Non è cambiato nulla. Intervistato da Rivista Undici, l'ex capitano giallorosso è tornato a scavare nei ricordi di una carriera vissuta interamente con la stessa maglia, raccontando cosa lo lega ancora oggi alla città: “Più che i gesti, è l'appartenenza alla mia squadra, alla Roma, alla città che mi è rimasta dentro”. Nel corso della chiacchierata, Totti ha svelato anche una curiosità o forse un retroscena sulle sue abitudini prima delle partite. Un piccolo rituale che accompagnava spesso il suo ingresso in campo, anche se Francesco non si è mai considerato particolarmente scaramantico: “Io non sono scaramantico. Però spesso e volentieri entravo in campo con il piede destro. Non mi chiedete il perché, però. Forse perché avevo fatto un gol la domenica prima”.

Il viaggio nei ricordi lo ha poi riportato al 1995. Se potesse tornare indietro, Totti non cambierebbe nulla. Anzi, pagherebbe per rivivere quei momenti: “Rifarei tutto, tutto. Nel '95 ero giovane, pagherei oro per ritornare a quei tempi. Anche perché noi eravamo ragazzi di strada e giocavamo a nascondino, a ruba bandiera, a battimuro: sono tempi che difficilmente tornano”. E poi c'è Roma. La città che lo ha accompagnato per tutta la carriera e con cui ha costruito un rapporto impossibile da replicare. Un amore che, come ha ricordato lo stesso Totti, è sempre stato a doppio senso: “Le strade di Roma mi hanno dato un po' tutto. Abbiamo condiviso tantissimi anni insieme. È stato un amore reciproco. Un percorso di strada da cui nessuno dei due voleva staccarsi”.