Dybala c’è: va in panchina col Torino. La Juve pensa a Karsdorp, Primavera super

L'argentino in gruppo anche oggi, così come l'olandese su cui però resta qualche dubbio relativo alla convocazione: deciderà Mourinho. E la Juve può pensare a lui come colpo low cost a gennaio

Francesco Iucca

Roma-Torino, Juric: "Ho un bel ricordo di Belotti, si è comportato da 10". La Primavera schianta la Juve 5-2 Il presente però dice che la Roma deve vedersela con il Torino di Ivan Juric, squadra sempre molto ostica da affrontare soprattutto in questo momento. Il tecnico granata ha parlato in conferenza stampa: "Hanno fatto buone partite, hanno dominato il derby, ma non stanno arrivando i risultati. Troveremo una Roma motivatissima e pronta, con grandi giocatori. Attacco senza punte? Sanabria non ha 90 minuti, Pellegri è out. Dobbiamo vedere. Belotti?Ho un bel ricordo, è un ragazzo di cuore che non si è mai tirato indietro. Voleva provare altre esperienze, ma il ragazzo ha avuto un comportamento da 10 ed è un piacere rivederlo". Non è dello stesso avviso sicuramente l'ex agente del Gallo, Sergio Lancini, che invece è rimasto molto deluso dal suo comportamento di alcuni anni fa: "Potevo portarlo al Milan, all'improvviso è sparito e ha cambiato procuratore senza dirmi niente. Ora parliamo tramite avvocati, ma è uno 'scherzo' per totali 5 milioni".

Pomeriggio di grande soddisfazione invece per la Primavera giallorossa, che schianta addirittura 5-2 la Juventus nello scontro diretto tra prima e seconda, sotto gli occhi di Mourinho e Tiago Pinto. Nel postpartita l'orgoglio del tecnico Federico Guidi: “Sono estremamente contento di quello che hanno fatto i ragazzi. La strada è ancora lunga, questo è stato solo uno scalino che siamo stati bravi a salire. Sono un allenatore fortunato. Al di là della classifica dobbiamo iniziare a pensare alla prossima, a anche prepararci bene per le prossime amichevoli e gli allenamenti in questi due mesi". Intanto Tiago Pinto ha messo gli occhi sul giovane centrocampista dello Young Boys Fabian Rieder. Infine il capitolo stadio, con le parole di Giovanni Malagò: "Nella fase attuativa, pur sembrando che tutto funzioni alla perfezione, ci sono una serie di ostacoli spesso non conosciuti e che mi preoccupano molto. Chiaro è che se ci fosse la volontà di sostenere la candidatura per l’Europeo del 2032 avremmo tempi certi visto che le conferenze dei servizi sono più ravvicinate tra di loro".