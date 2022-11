Trigoria, la rifinitura in vista del Torino: Dybala e Karsdorp in gruppo

La Roma è tornata in campo questo pomeriggio a Trigoria per preparare al meglio la sfida di domani contro il Torino. In gruppo, insieme al resto dei compagni, anche Dybala e Karsdorp. L'argentino, ormai certo della convocazione per ilMondiale, ha svolto l'intera seduta d'allenamento, dopo il parziale reinserimento di ieri, e dovrebbe andare quantomeno in panchina. Discorso diverso invece per l'olandese che nonostante abbia svolto entrambe le sedute dopo la bufera post Sassuolo, non è ancora sicuro di essere della partita. I giallorossi hanno svolto l'allenamento di rifinitura in un suggestivo tramonto romano e sotto gli occhi di José Mourinho, oggi in tribuna al Tre Fontane per seguire il big match di Primavera tra Roma e Juventus.