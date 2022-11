Wijnaldum festeggia i 32 anni ma il rientro slitta a febbraio?

E proprio mentre José Mourinho e la squadra erano intenti a Trigoria a preparare la partita di domani contro il Torino, Gini Wijnaldum ieri celebrava il suo 32° compleanno, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. L' olandese in questo periodo sta cercando di accelerare sulla tabella di marcia per tornare il prima possibile dall’infortunio alla tibia destra. Nel frattempo, appunto, ieri si è preso una giornata di relax, godendosi i tanti messaggi e ripostando gli auguri ricevuti via social dalla Roma, dal Liverpool e dalla nazionale olandese, ma anche di tanti calciatori (o ex).