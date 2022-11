Juve su Karsdorp

Allianz Stadium, domenica ore 20.45, ultima fatica prima della sosta Mondiale. La Juventus punta ad arrivarci nel migliore dei modi, battendo la Lazio e superandola, con la speranza che prima la Fiorentina fermi il Milan, scrive Fabiana Della Valle su La Gazzetta dello Sport. Così la Signora chiuderebbe il 2022 al secondo posto, un traguardo insperato dopo l’inizio shock dei bianconeri. "A gennaio inizierà un nuovo campionato", ha sempre detto Massimiliano Allegri, anche quando l’attuale posizione di classifica era solamente un miraggio, e adesso che lo scudetto non è più un sogno impossibile — per quanto difficile visto il ruolino di marcia del Napoli — la Juventus vuole provarci fino in fondo. Per questo, al di là dei rientri di lusso (Pogba e Chiesa più Di Maria che ha giocato pochissimo in questa prima parte di stagione) si sta già guardando intorno alla ricerca di rinforzi mirati che possano puntellare la squadra senza richiedere un grande sacrificio economico. Il primo squarcio di 2022-23 ha evidenziato una sofferenza sulle fasce ed è lì che il club pensa di intervenire già a gennaio, magari sfruttando le occasioni low cost. Una di queste potrebbe essere Rick Karsdorp, esterno olandese 27enne diventato improvvisamente appetibile dopo essere entrato in rotta di collisione con José Mourinho. Karsdorp potrebbe mettere la freccia e superare Alvaro Odriozola, ex Viola ora al Real Madrid, su cui i bianconeri hanno posato gli occhi già da un po’.