Primavera, Roma-Juventus 5-2: la “manita” vale l’allungo in testa alla classifica

Vince e convince la Roma Primavera capolista contro la Juventus. Al Tre Fontane non parte bene la partita per i giallorossi, con gli ospiti che passano in vantaggio a pochi minuti dal fischio d'inizio con il gol di Dellavalle. Ma la Roma non abbassa la testa, recupera e rimonta con Satriano prima e Cassano poi. Il primo tempo termina 2-1, la ripresa di gioco è infuocata: 2 gol in 7 minuti. Prima pareggia la Juventus con Mbangula, appena entrato, poi la squadra di Guidi passa nuovamente in vantaggio con gol di Cherubini su calcio di rigore. Qualche minuto più tardi, i giallorossi allungano con la prodezza di Pagano. Al minuto 78 la Roma chiude i conti con la doppietta personale di Satriano, che segna e poi deve abbandonare il campo per infortunio. Il match si conclude 5-2 per i giallorossi di Guidi che portano a casa la sesta vittoria consecutiva e arrivano alla pausa dei mondiali primi in classifica con 5 punti di vantaggio sulla seconda.