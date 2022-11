Stadio della Roma, Malagò: “Nella fase attuativa ci sono ostacoli che mi preoccupano”

Il progetto per il nuovo stadio della Roma ha ormai da tempo ripreso vigore e sta vivendo le prime tappe importanti in Campidoglio. Dell'impianto giallorosso che potrà vedere la luce nel 2027 ha parlato il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervistato da 'Il Tempo': "Nelle grandi capitali gli stadi del calcio sono anche teatri per antonomasia della dinamica culturale, del business, dell’entertainment e dell’integrazione culturale. A Roma, dopo la recente ed estenuante esperienza che ha caratterizzato lo stadio a Tor di Valle, sembrerebbe che siano tutti d’accordo. Nessuno ha detto che la zona è sbagliata. La città se lo aspetta e la realizzazione è percepita come una cosa di buonsenso. Fatta questa premessa, nella fase attuativa, pur sembrando che tutto funzioni alla perfezione, ci sono una serie di ostacoli spesso non conosciuti e che mi preoccupano molto. Chiaro è che se ci fosse la volontà di sostenere la candidatura per l’Europeo del 2032 avremmo tempi certi visto che le conferenze dei servizi sono più ravvicinate tra di loro".