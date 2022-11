Karsdorp si allena ma c’è la Juve. Gioia Zaniolo, ritorna in azzurro

Torna il sereno a Trigoria. Apparentemente il caso Karsdorp si è chiuso dopo la gara contro il Sassuolo. Ieri mattina la ripresa degli allenamenti, Rick si è allenato con il gruppo. Insomma, non è fuori rosa né tantomeno è stato allontanato come accaduto la scorsa stagione con giocatori non graditi al tecnico. A porte chiuse, però, dei chiarimenti ci sono stati, il tutto è stato derubricato a questioni di campo che non hanno nulla a che fare la gestione della società. Il prossimo step - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - riguarderà la convocazione per la gara contro il Torino. Mourinho potrebbe lasciarlo in tribuna e dargli appuntamento direttamente a gennaio, oppure convocarlo e valutare se farlo giocare o meno. Tiago Pinto e la presidenza sono stati spettatori dell’accaduto e hanno deciso di lasciare carta bianca a José nella gestione del caso. La società non ha intenzione di puntare il dito contro il giocatore perché ha una visione di insieme: si vince e si perde in 26.