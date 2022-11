Roma Primavera, Guidi: “I ragazzi stanno crescendo, hanno obiettivi chiari”

“Sono un allenatore fortunato, lo dico spesso. Si possono avere le migliori idee del mondo, ma poi se i ragazzi in campo o durante la settimana non si applicano o non sono recettivi, rimangono tali. E invece loro stanno crescendo, hanno obiettivi chiari sia a livello di squadra, sia a livello di singoli. Li stanno raggiungendo con tutte le loro forze. La partita deve essere il riassunto di quello che fanno. Se devo trovare tre nei: dico l’inizio del primo tempo, dove siamo stati troppo timidi, è stata anche causa del gol subito. L’avvio della ripresa dove saremmo dovuti partire più forti. Poi un dispiacere per Ciuferri, che oggi ha fatto l’esordio in campionato. Si meritava la gioia del gol, è entrato benissimo, non ha avuto un altissimo minutaggio, ma si allena sempre al massimo. Ed è molto considerato da me e dallo staff."