Primavera, Roma-Juventus: Mourinho e Pinto in tribuna

L'allenatore portoghese è molto attento al settore giovanile, non è la prima volta che segue le sorti della squadra di Guidi

José Mourinho e Tiago Pinto sugli spalti per il big match della Primavera. Hanno seguito da vicino la bellissima vittoria (5-2) della Roma sulla Juventus, le squadre che occupano il primo e il secondo posto del campionato. Non è la prima volta che i due seguono le partite della squadra di Federico Guidi. Il tecnico portoghese è molto attento al settore giovanile, come ha dimostrato più volte. Presente anche Nuno Santos, preparatore dei portieri.