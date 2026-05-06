Ds, Gasp vota D’Amico. Personalizzato per Malen. La Juve punta Ndicka e Pisilli

La Roma si è ritrovata oggi pomeriggio a Trigoria per continuare la preparazione in vista del match contro il Parma , in programma al Tardini domenica 10 maggio alle ore 18. Lavoro personalizzato programmato per Malen : nessun allarme per l'olandese, semplice gestione. A parte invece Pellegrini , Dovbyk e Zaragoza . Il numero 7 vorrebbe provare a essere convocato già domenica, ma il rientro prosegue a rilento e ora nel mirino c'è il derby contro la Lazio del 17 o 18 maggio. Al Tardini dirigerà Chiffi , che Mourinho definì "il peggior arbitro".

Ma a tenere banco in casa giallorossa continua a essere il nodo direttore sportivo. Con Massara separato in casa, Giuntoli e Paratici sono più distanti mentre Manna piace anche alla proprietà ma ha un contratto col Napoli fino al 2029. In pole c'è D'Amico, che già al Verona aveva fatto un ottimo lavoro ma che a Bergamo con Gasperini è riuscito nel salto di qualità: considerato re delle plusvalenze, insieme hanno vinto l'Europa League.