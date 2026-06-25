Il Marsiglia sta vivendo un’estate complicata. Prima la mancata qualificazione in Champions, poi i problemi economici: il club si ritrova alle strette, sotto tutti i punti di vista. I francesi devono raccogliere circa 100 milioni entro il 30 giugno per sistemare i conti, anche a causa dell’impatto decadente dei diritti tv e della gestione complessiva del bilancio. Poi la stretta Uefa: multa da circa 10 milioni di euro e un piano di austerità da rispettare. In caso contrario, il rischio è l’esclusione dalle competizioni europee nei prossimi anni. Ma non è finita qui. C’è anche il capitolo DNCG. Il club si è presentato davanti all’organo di controllo francese per la consueta verifica dei conti. La DNCG non ha preso una decisione definitiva immediata, ma ha chiesto ulteriori elementi e documentazione per completare l’analisi del bilancio. In pratica, la situazione è rimasta 'in sospeso': niente blocchi ufficiali al momento, ma il Marsiglia è sotto osservazione e dovrà dimostrare nei prossimi passaggi di rispettare i parametri richiesti. Il messaggio è chiaro: serve equilibrio immediato tra entrate e uscite. E per questo il mercato diventa inevitabilmente centrale.

"Greenwood non lo svendiamo"

Il, per arrivare a quota 100, deve inevitabilmente passare da. L’inglese è il giocatore con il maggior valore e potrebbe dare ossigeno alle casse francesi. Su di lui (non è un segreto)c’è il forte interesse della. La richiesta del club marsigliese resta la stessa: 50 milioni più 5 di bonus. I giallorossi, al momento, non possono arrivare a quella cifra. Prima dovranno vendere per raggiungere quota 50 entro il 30 giugno. Una situazione che sembra simile ad altre, ma non lo è del tutto.Greenwood, infatti, potrebbe prolungarsi fino a. Nulla di allarmante. Il Marsiglia, però, ha bisogno di liquidità. Nonostante la necessità, una fonte interna della dirigenza dell’OM, riportata da L’Equipe, ha chiarito la posizione del club sul giocatore: “In molti pensano che svenderemo Greenwood perché siamo obbligati a vendere. Ma si sbagliano. Ci sono troppi aspetti simbolici e finanziari in gioco in questo dossier”. Parole nette. Il Marsiglia non vuole arretrare sulla propria valutazione.