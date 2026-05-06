Pellegrini, rientro a rilento: difficile la convocazione col Parma, punta il derby

Servirà ancora il tempo prima di rivedere Pellegrini. Domenica la Roma sarà di scena a Parma per continuare la rincorsa al quarto posto che dista una sola lunghezza. Lorenzo vorrebbe esserci, ma il recupero dalla lesione alla coscia procede a rilento e difficilmente ci sarà al Tardini, scrive Il Tempo. L'appuntamento, quindi, è al derby che ci sarà o domenica 17 maggio o lunedì 18. Pellegrini ha deciso la sfida con la Lazio dell'andata e ha voglia di lasciare ancora una volta il segno. Poi a fine stagione partiranno i dialoghi per il rinnovo del contratto che con la permanenza di Gasperini non è da escludere.