Parma-Roma, arbitra Chiffi. Mourinho lo aveva definito: “Il peggiore arbitro”

Al Var ci sarà Mazzoleni mentre gli assistenti saranno Bahri e Vecchi

Domenica la Roma sarà di scena al Tardini per sfidare il Parma. L'arbitro della sfida sarà Chiffi - il peggiore secondo Mourinho - che in stagione ha diretto la sfida col Torino vinta 0-2 dai giallorossi con gol di Malen e Dybala. Bilancio positivo con la Roma: otto successi, un pareggio e quattro sconfitte. Al Var ci sarà Mazzoleni mentre gli assistenti saranno Bahri e Vecchi. Calcio d'inizio alle ore 18, prosegue la rincorsa al quarto posto che dista una sola lunghezza. La Juventus giocherà in trasferta contro il Lecce.