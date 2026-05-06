Domenica la Roma sarà di scena al Tardini per sfidare il Parma. L'arbitro della sfida sarà Chiffi - il peggiore secondo Mourinho - che in stagione ha diretto la sfida col Torino vinta 0-2 dai giallorossi con gol di Malen e Dybala. Bilancio positivo con la Roma: otto successi, un pareggio e quattro sconfitte. Al Var ci sarà Mazzoleni mentre gli assistenti saranno Bahri e Vecchi. Calcio d'inizio alle ore 18, prosegue la rincorsa al quarto posto che dista una sola lunghezza. La Juventus giocherà in trasferta contro il Lecce.
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forzaroma news as roma Parma-Roma, arbitra Chiffi. Mourinho lo aveva definito: “Il peggiore arbitro”
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Parma-Roma, arbitra Chiffi. Mourinho lo aveva definito: “Il peggiore arbitro”
Al Var ci sarà Mazzoleni mentre gli assistenti saranno Bahri e Vecchi
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