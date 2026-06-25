Prima il Real Madrid, ora il Manchester City. Le big d’Europa hanno messo gli occhi su Bouaddi. E non poteva essere altrimenti. Il centrocampista del Lille è una delle rivelazioni del momento. Con la maglia del Marocco ha giocato le prime due partite del Mondiale ad alto livello, facendo brillare il suo talento e attirando l’attenzione dei grandi club. Anche la Roma lo osserva. I giallorossi lo hanno inserito nel proprio radar. Ma la strada è complicata. Molto complicata. Il Real Madrid resta una destinazione molto appetibile. Ma anche il Manchester City, come riportato da Matteo Moretto su Radio Marca, considera Bouaddi un profilo molto interessante per il centrocampo. Maresca potrebbe lavorare su di lui e farlo crescere ulteriormente. Intanto sono iniziati i primi sondaggi. Nulla di concreto, ma l’interesse è reale. La Roma continua a monitorare la situazione. Per Gasperini, che lo ha visto da vicino nella sfida di Europa League contro il Lille all’Olimpico, potrebbe essere il sostituto ideale di Koné. I giallorossi avevano già avuto contatti con il club francese prima della fine del campionato. La valutazione era di circa 60 milioni. Una cifra che potrebbe anche salire nelle prossime settimane. Sul talento marocchino ci sono anche altri top club, come Arsenal e PSG. Tutti pronti a contenderselo.