Da Hojlund a Lookman: tutti i tesori di D’Amico. Gasperini vota per lui

C'è una stagione da finire e una da programmare. Gasperini freme ed è in attesa di conoscere il nuovo ds che prenderà il posto di Massara che ormai è una sorta di separato in casa. I nomi? Giuntoli e Paratici sono più distanti, Manna piace anche alla proprietà ma ha un contratto col Napoli fino al 2029 mentre in pole c'è Tony D'Amico. Ha già lavorato con Gasperini dal 2022 al 2025, tre anni di successi nei quali l'Atalanta ha disputato una finale di Coppa Italia e una di Europa League vinta col Bayer Leverkusen. Al Verona aveva già fatto un ottimo lavoro: Kumbulla, Rrahmani, Zaccagni e Amrabat i colpi migliori. Ma il salto di qualità è arrivato all'Atalanta. A Bergamo ha portato Hojlund, Retegui, Ederson, Hien e Lookman solo per citare i più importanti. Il primo acquistato a 20 milioni e poi rivenduto a 74. Un re delle plusvalenze: "Diciamo che vendere bene è possibile se hai comprato bene", aveva detto qualche mese fa in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.
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Re delle plusvalenze a Bergamo, insieme hanno vinto l'Europa League
E il rapporto con Gasperini? Lavorare col tecnico di Grugliasco non è facile per nessuno ma con D'Amico i rapporti sono sempre stati buoni nonostante alcune voci di qualche scontro acceso. Nell'estate del 2024 il mancato acquisto di Wesley scatenò qualche polemica, ma il 'colpevole' fu Luca Percassi che decise di investire su Bellanova invece che sul brasiliano, per fortuna della Roma e di Gasp che se lo è ritrovato nella Capitale. Un duo che ha costruito le fortune dell'Atalanta e che potrebbe comporsi di nuovo a Trigoria. D'Amico, però, è legato ad un contratto fino al 2027. E i Friedkin dovranno parlare con i nerazzurri per liberarlo a meno che non decidano di ripuntare su Sartori.
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