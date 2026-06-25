La Roma cerca plusvalenze. Soldi necessari per mettere un punto definitivo alla questione FFP entro il 30 giugno. Un big dovrà partire. Ma altri milioni potrebbero arrivare anche dai giovani della rosa. Uno di questi è Romano. Ed è forse, al momento, l’unico con un’offerta concreta sul tavolo. In questo momento è il Cagliari di Pisacane in vantaggio. I sardi hanno superato il Palermo e stanno avanzando nei dialoghi con il club giallorosso. La volontà è quella di chiudere entro il 30 giugno. Le parti sono vicine. Si ragiona su un’operazione da 6-7 milioni. Come riporta Il Tempo, una parte della cifra andrà al Winterthur: il 15% dell’incasso spetterà al club svizzero. Romano ha appena concluso la sua stagione in Serie B con lo Spezia. Ora cerca una nuova opportunità. Non più in cadetteria, ma in Serie A. Dove potrà provare a rilanciare il suo talento.